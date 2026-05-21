阪神・伊原陵人投手が、21日にSGL尼崎の室内練習場で行われた2軍残留練習で、シート打撃に登板した。左腕は打者8人に対して腕を振った。4月19日の中日戦で腰の張りを発症して以来、初めてバッターに対峙（たいじ）。今後の復帰に向け、順調なステップを踏んでいる。