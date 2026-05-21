◇MLB パドレスードジャース(日本時間21日、ペトコ・パーク)5日に負傷者リストから復帰したパドレス・松井裕樹投手。この日のドジャース戦で、今季5試合目のマウンドを迎えました。場面は3点ビハインドで迎えた7回。この回の先頭打者として迎えたのは大谷翔平選手でした。この日の大谷選手は投打二刀流で出場し、先頭打者ホームラン・5回無失点の好投など躍動。両者にとってこれが今季初対戦となります。結果は、1ボール1ストライ