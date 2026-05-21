アイスは、食事に必ず必要なものではないため、「嗜好品だから節約すべき」と言われることがあります。たしかに、毎日のように買っていると家計への影響は小さくありません。 一方で、アイスは暑い日の楽しみや、仕事・家事のあとの気分転換にもなります。大切なのは、アイス代を一律に無駄と決めつけることではなく、一般家庭の平均と比べながら、自分の家に合った金額に整えることです。 アイスクリーム代