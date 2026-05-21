低気圧や雨の前に頭痛、めまい、だるさが出る「天気痛」に悩む人は少なくありません。市販の頭痛薬や漢方、耳栓などを買って対策していると、月5000円ほどかかることもあります。年間では6万円になるため、「医療費控除で少しでも税金を軽くできないか」と考える人もいるでしょう。 治療や療養のために購入した医薬品は、医療費控除の対象になる可能性があります。一方で、耳栓やリラックス用品のように、医薬品ではないも