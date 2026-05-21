暑い日は、息苦しさを感じるほど車内の温度が上がることがあります。特に小さな子どもや高齢の家族を乗せる場合は、先に冷房を入れておきたいと思うのも自然です。 ただし、出発前にエンジンをかけたまま長く停車するアイドリングは、騒音や排気ガスで近所の迷惑になることがあります。さらに、節約面でも決して得とはいえません。暑さ対策は必要ですが、方法を少し変えるだけで、ガソリン代と近所への配慮を両立しやすくな