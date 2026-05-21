この世の中には、永遠に議論がつかないものがある。お金と愛、どちらが大切なのか？鶏と卵、どちらが先なのか？人は死んだらどこへ行くのか？ そして……、『スター・ウォーズ』は、どの順序で観るべきなのか？ シリーズ最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開にあたって、この永遠のテーマがファンの間で再燃しているようだ。作品の公開順序