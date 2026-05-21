【バーガーキング 5月・6月新規出店情報】 5月21日公開 ビーケージャパンホールディングスは、バーガーキングの5月と6月の新規出店情報を公開した。5月に神奈川、福岡、千葉、6月に大阪、神奈川、新潟、茨城の8店舗がグランドオープンする。 バーガーキングは、今回の新規出店8店舗を合わせて、全国で362店舗（2026年6月25日時