Amazonの人気ドラマ「ザ・ボーイズ」がついに完結を迎えた。シリーズ最大の宿敵・ホームランダーの結末について、クリエイターのエリック・クリプキが米、米の取材で解説している。 この記事には、「ザ・ボーイズ」シーズン5第8話『血と骨』のネタバレが含まれています。 独裁者に訪れる結末をイメージしたという--> この記事には、「ザ・ボーイズ」シーズン5