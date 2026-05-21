Netflix製作、マイケル・ジャクソンを描く新作ドキュメンタリー・シリーズ『マイケル・ジャクソン: ザ・バーディクト』が2026年6月3日より配信開始となることが分かった。合わせてが到着している。 全3話から構成される本シリーズは、“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンが2005年に少年に対して性的虐待を行ったとして起訴され、同年6月に無罪判決を受けた通称「マイケル・ジャクソン裁判」と