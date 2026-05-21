ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントは、U-NEXTにて、映画『俺たちのアナコンダ』の先行独占配信を開始した。『俺たちのアナコンダ』の先行独占配信がU-NEXTにて開始『俺たちのアナコンダ』は、名作映画『アナコンダ』をリメイクするはずが、ホンモノの巨大ヘビに遭遇にしてしまうというオトナの青春パニック・アドベンチャー。1997年に公開されたジェニファー・ロペス主演の『アナコンダ』は、ロペス演じる映画監督が撮影で