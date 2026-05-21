アイドルグループ・仮面女子の猪狩ともかが２１日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ストーカー加害者にＧＰＳを装着させる提言案に賛同の意向を示した。自民党の治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会は、ストーカー対策として、加害者に衛生利用測位システム（ＧＰＳ）端末を装着させることなどを盛り込んだ提言案を取りまとめた。この報道を受け、猪狩は「是非実行していただきたいです」とこの提言案に賛同。その理由と