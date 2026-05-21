フランスギャロは5月20日、2026年の第105回凱旋門賞（G1・芝2400m）の登録馬を発表した。今年の登録頭数は73頭。昨年の78頭からやや減少したものの、今年も各国から有力馬が集結した。レースは10月4日、パリロンシャン競馬場で行われる。 国別ではフランスが27頭で最多。イギリス21頭、アイルランド12頭、日本7頭、ドイツ6頭という内訳となった。昨年の覇者ダリーズをはじめ、2着ミニー・ホーク、3着ソジーも登録されている。