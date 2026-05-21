カムバックを控えたLE SSERAFIMが、2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1のタイトル曲『BOOMPALA』ミュージックビデオの第2弾ティザー映像を公開し、期待感を最高潮に引き上げた。ティザー映像には、先立って公開された巨大な黄金像に続き、瞑想するHUH YUNJINを模した石像が登場。さらに、多数のスピーカーに囲まれたKAZUHAや、机の上でくるくると回るKIM CHAEWON、巨大な黄金像を見て驚くHONG EUNCHAEなど、ユーモア