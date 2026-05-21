◆第１４０回目黒記念・Ｇ２（５月３１日、東京競馬場・芝２５００メートル）１週前追い切り＝５月２１日、栗東トレセン母に２０１０年の３冠牝馬アパパネを持つ良血馬で、前走の大阪―ハンブルクＣで３着だったアマキヒ（牡４歳、栗東・橋田宜長厩舎、父ブラックタイド）が新コンビを組む武豊騎手＝栗東・フリー＝を背にＣＷコースで併せ馬を行った。ＣＷコースで内からクラッチプレイヤー（５歳１勝クラス）を２馬身半追走。