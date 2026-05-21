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【Tamagotchi Paradise - Orange Tropics / White Glacier】 7月11日 発売予定 価格：各6,380円 【Tamagotchi Paradise - Orange Tropics Premium Set / White Glacier Premium Set】 7月11日 発売予定 価格：各8,250円 バンダイは、デジタル玩具「Tamagotchi Paradise - Orange Tropics / White Glacier」を7月11日に発売する。価格は各6