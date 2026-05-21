２０１８年からの第１期から森保ジャパンを支え、フィジカル部門を担当する日本代表の松本良一コーチが２１日、千葉市内で北中米Ｗ杯に向けた合同取材に応じた。Ｆ組の１次リーグを１、２位で突破した場合はラウンド３２の会場がモンテレイ（１位の場合）、ヒューストン（２位の場合）のどちらかだが、３位通過した際に「ボストンや、バンクーバーへ行くとしたら嫌だなと。（標高が２２００メートルと高い）メキシコ市も可能性と