女優の郄橋ひかるが２１日、都内で行われたスキンケアブランド「ＬｉｓＢｌａｎｃ（リスブラン）」のイベントに出席した。美容ブランドのアンバサダーに就任するのは、初めてで「以前から肌ケアにこだわってきたので、ご一緒できてうれしい」と笑顔。この日、着用したブランドカラー・水色のノースリーブドレスのこだわりを聞かれると「何なら（白と水色のパネルがある）背景に同化してしまおうという気持ちで」と愛を爆