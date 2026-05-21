「ALIUS（アリウス） -特定事象捜査ファイル-」（C）WOWOW WOWOWでは、完全オリジナル脚本で描く新作・連続ドラマＷ-３０「ALIUS（アリウス） -特定事象捜査ファイル-」（全6話）の制作が決定した。WOWOWオリジナルドラマへの出演が約24年ぶりにして初主演となる佐々木蔵之介を迎え、2026年7月19日（日）午後10時より放送・配信スタートが決定。さらに、中川大志、恒松祐里、坂井真紀の出演と、本編映像初公開とな