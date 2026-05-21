女優の本仮屋ユイカが妹家族との旅行ショットをシェアした。２１日までに、自身のインスタグラムで「少し前、妹家族と奄美大島へ」と記し、妹で第３子を妊娠中のフリーアナウンサー・本仮屋リイナとその家族と一緒に浜辺で過ごすショットをシェア。「妹と奄美大島に来るのは３回目。何度来ても、『また来ようね』と話ながら帰路につきます。今回も、奄美大島の空気と自然にたくさん癒されました。また"写ルンです"を持って、