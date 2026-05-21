TE-Y1 プレシードジャパンは、AVIOTブランド初のインナーイヤー型完全ワイヤレスイヤフォン「TE-Y1」を発売した。価格は4,980円。直販サイトでは6月2日まで20％ OFFの特別価格3,984円で購入できる。 薄型デザインでありながら、アクティブノイズキャンセリング(ANC)やロングバッテリー、ワイヤレス充電、マルチポイントに対応。「エントリークラスの価格帯で、使いやすくシンプルな機能性を