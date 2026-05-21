20日午後、裾野市にある観光施設の駐車場でクマ1頭が目撃されました。近くの別荘地でもクマとみられる目撃情報が寄せられていて市が注意を呼び掛けています。（撮影者）「電話して」「やばいね、こっち来て。傷つけられる。」裾野市によりますと、20日午後2時ごろ、裾野市須山にあるアシタカツツジ原生園の駐車場で観光客がクマ１頭を目撃しました。通報を受けた警察や猟友会などが現場に駆け付けましたが、クマは見つからなかった