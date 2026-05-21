俳優の佐々木蔵之介が主演を務めるWOWOWの連続ドラマW-30『ALIUS-特定事象捜査ファイル-』が、7月19日午後10時から放送・配信されることが決定した。あわせて中川大志、恒松祐里、坂井真紀の出演が発表され、本編映像を含む特報も公開された。【写真】水玉シャツにジャケットを着こなした佐々木蔵之介本作は完全オリジナル脚本によるクライムサスペンス。地下駐車場で喉に4本のナイフが刺さった遺体が発見された事件を発端に、