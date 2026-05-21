お笑いタレントのなかやまきんに君が「EMA WISH PROJECT 〜森とまちを願いでつなぐ〜」メディア向け発表会に登壇し、ギネス世界記録™に挑戦しました。 【写真を見る】【 なかやまきんに君 】ギネス世界記録™達成も…「新ギャグしようと思ったんですけど忘れた」三井不動産株式会社は、?終わらない森?創りの取り組みの一環として、北海道の保有林を活用したサステナビリティプロジェクト「EMA WISH PROJECT 〜