首相官邸政府が7〜9月の電気・ガス料金補助の財源として5千億円規模を予備費から支出する方向で検討していることが21日、分かった。中東情勢の悪化で燃料価格が高騰し電気・ガス料金への影響が避けられないため、1世帯当たりの補助額は昨夏に実施した分より大きくなるよう調整する。高市早苗首相は今月18日の政府与党連絡会議で、7〜9月の電気・ガス料金が家計の負担にならないよう支援する考えを表明した。ガソリン価格を抑え