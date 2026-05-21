タレントのほしのあき（49）が21日、自身のインスタグラムを更新し、自然体ショットを披露した。「撮影帰りの顔が好き」と自撮りショットを公開。「セルフメイクがぜーんぜん上達しないアラフィフ」とつづった。「ポップアップで買えた@cygne__2 のパールデニム」「BBLレーザーで老化遺伝子を抑えて、若返り細胞を活性化中」と施術する動画もアップ。「CHANELのフレームにUVクリアレンズを入れたお気に入りサングラス