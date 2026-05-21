元HKT48でアイドルグループ「イイトコドリ」の卒業を発表した長野雅（26）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。ランジェリーや水着ショットを投稿した。「全身写真」と題し、布面積の少ないランジェリー姿をアップ。両腕を頭の上に上げてワキもあらわに、胸の谷間やくびれなど曲線美も際立たせた。さらに別の投稿では「沖縄行ってきました」とつづり、砂浜でエメラルドグリーンの海を背にした青いひもビキニ水着ショットも