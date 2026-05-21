ハイブリッド専用化で進化−最安モデルでも「安っぽくない」の声も！2026年5月6日に発売されたトヨタ「ノア」の一部改良モデルは、ラインナップ構成の見直しに加え、装備や快適性にも手が加えられ、実用性を重視するユーザーから大きな関心を集めています。ノアは2001年に登場したミドルサイズミニバンで、姉妹車「ヴォクシー」とともに長年ファミリー層を中心に支持されてきました。【画像】トヨタ最新「ノア」の“一番安い”