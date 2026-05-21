トランスミッションの3Dホログラムによる動的展示も！アイシンは2026年5月20日、パシフィコ横浜（横浜市西区）で5月27日から5月29日まで開催される「人とくるまのテクノロジー展2026」に出展すると発表しました。同社のブースでは、「ユーザーに寄り添う走り・乗り心地」と「安全・安心、快適な移動体験」をテーマに、 “移動”の価値を高める製品・技術を、体験型の展示を通じて紹介するとしています。【画像】これがトランス