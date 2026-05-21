昨今の賃上げの流れは、若者の将来観にどのような影響を与えているのでしょうか。株式会社GA technologies（東京都港区）が運営するAI不動産投資サービス『RENOSY』が実施した「初任給と投資に関する新社会人の意識調査 2026」によると、社会人1年目の6人に1人が初任給「30万円以上」となり、約9割が“給与”で企業を選んでいることがわかりました。【グラフ】就職先を選ぶとき、初任給を重要しますか？調査は、2026年の新卒男女（