株式会社テレビ東京、株式会社電通は、今年で8回目の開催となる高校対抗の全国eスポーツ大会『Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2026（コカ・コーラ ステージゼロ イースポーツ ハイスクール チャンピオンシップ ニセンニジュウロク）』を開催します。『STAGE:0』は、全国の高校生が同じ高校の仲間とチームを組み、学校代表として日本一を目指して戦う、国内最大級の高校対抗eスポーツ大会です。【動画】大会ア