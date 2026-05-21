5月20日（水）に放送した「アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜」（毎週水曜 夜11時06分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で配信中！※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信。「テレ東BIZ」は無期限有料配信。【動画】スマホの充電は2週間に1回でOK！？世界が注目する超省エネ半導体の実力現代社会において、スマートフォンのバッテリー問題は死活問題だ。街を歩けば、誰もが電池残量を気にして、モバイル