「デカ盛りハンター」 （金曜夜7時25分）。5月1日(金)に放送した「現役王者Ryu VS 伝説王者ジャイアント白田6キロ爆盛肉バトル」をプレイバック！【動画】伝説の王者・ジャイアント白田が爆食復活！肉の頂上決戦今回は、「最強大食い王決定戦2026春」で王者に輝いた爆食マッチョ・Ryuに、大食い界のレジェンド・ジャイアント白田＆期待のルーキー・やみつきごはんちゃんが挑む新旧大食い頂上決戦！制限時間は60分。1対2のハンデマ