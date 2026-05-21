陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？第15話俺は悪くない！【タダシの気持ち】【編集部コメント】興信所はタダシさんが関わってきた人々に聞き取り調査を行ったようです。元妻やそのお