ゴルフのトーナメント会場は“ネタの宝庫”。ただ、そのすべてを伝えることはなかなか困難なこと…。そこで現場記者がコースを歩くなか“見た”、“聞いた”もののなかからちょっと気になった1つのテーマ、すなわち“ヒトネタ”をご紹介！ 今回は国内女子ツアー「ブリヂストンレディス」が行われる袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース(千葉県)から。【写真】これが選手の似顔絵入りグリーンフォークとマーカー◇開幕前日の会場。