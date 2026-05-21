国内男女ツアーにも供給開始された、オデッセイの未発表パター『TRTL』。試した選手が口々に言う“亀に似ているだけ”では、ゴルファーの食指が動くとは考えづらい。そこで、2月に世界で最も早く投入した、ミンウー・リーのスタッツから「何がどう良くなったか？」を参考にしてみたい。【画像】『スパイダーツアーX』と『TRTL』の構えた顔を並べて比較ミンウーは投入した「AT&Tペブルビーチプロアマ」でいきなり2位に。その後