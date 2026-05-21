アメリカ・ニューヨークで開かれているNPT＝核拡散防止条約再検討会議を傍聴した大学生らが帰国報告会を行いました。 報告会を行ったのは「ナガサキ・ユース代表団」の大学生6人です。 6人は4月27日からニューヨークの国連本部で開かれているNPT再検討会議を傍聴したほか現地でサイドイベントを主催し、核を取り巻く課題について議論を交わしました。 （ナガサキ・ユ&#