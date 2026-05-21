五島市で「婚活サポーター」の認定証授与式が行われました。 県内の自治体単位では初となります。 島での出会いと結婚を支援する「婚活サポーター」には5人が就任し、出口市長から認定証が手渡されました。 （五島市婚活サポーター 橋口しめ子さん） 「五島に住みたい、五島の人と一緒になりたいという人たちも含めて、たくさんの縁がつながっていってもらえたら幸いです