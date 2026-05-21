小柄な体からは想像できないほどの飛距離を叩き出すドラコン女子。最長337ヤードの記録を持つドラコン女子プロ・嘉数舞美に、ヘッドを走らせるドリルを教えてもらった。【連続写真】左足に踏み込むが頭は残して腕を強烈に振るドラコン女子の300ヤードスイング◇◇◇左に踏み込みながらも、頭を残して軸を右に残しておくのが、ドラコン競技での飛ばしの鉄則です。下半身は左、上体は右という状態を作れれば、体とクラブの引っ