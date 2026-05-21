東京電力は、関係する民事訴訟で複数の社員が裁判官の許可を得ずに、法廷内のやりとりを録音していたと明らかにしました。 東京電力によりますと、2015年ごろから現在まで東京電力が関係する一部の民事訴訟で、裁判官の許可を得ることなく社員が無断で法廷内のやりとりを録音していたということです。 5月に入って中部電力や関西電力などで同様の事案が相次いで判明したことから、東京電力も社内での聞き取り調査を実施