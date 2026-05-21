渡邉彩香が自身のインスタグラムを更新。今週はホステスプロとして参戦する「ブリヂストンレディス」への前向きな気持ちを投稿した。【写真】もはやアート!? 大量のティペグで描いたブリヂストンの『B』マーク（全3枚）投稿ではブリヂストンのロゴが大きく描かれた看板に寄り添う姿や、そのロゴを赤と白のティペグをたくさん使って芝の上に再現した写真などを公開。そして「天候が少し心配ですが 大会を盛り上げられるように 精一