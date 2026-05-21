三菱重工長崎造船所で建造された海上自衛隊の護衛艦「なとり」の引き渡し式が行われました。 もがみ型護衛艦「なとり」の引き渡し式には防衛省などから約100人が出席しました。 「なとり」は全長133メートル、海中の機雷の探知や除去などの能力に優れている9番艦です。 （宮粼 政久 防衛副大臣） 「四方を海に囲まれている我が国の防衛において、多様な任務の遂行を可能にする最新の護