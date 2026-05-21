昨年好評だった「一緒にお酒を飲みたい女子プロランキング」の第2弾。気遣いができたり、明るく笑顔で会話したりと、コミュニケーション能力に長けている女子プロたち。お酒の席でも、きっと盛り上げることが上手だろう。そこで、「一緒にお酒を飲みたい女子プロ」は誰か、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。8位に選ばれたのは、酔うと眠くなるという安田祐香だ。【ランキング】居酒屋の看板娘もランクイン！ 一緒にお酒を飲