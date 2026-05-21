脇元華のスタッフが自身のインスタグラムを更新。「復帰に向けてトレーニング中の華さんをお届け！」と記すと、ハードトレーニングに励む姿を動画で投稿した。これまでもピラティスなどに取り組む姿を紹介してきたが、今回のトレーニングは一気にレベルアップしていた。【動画】復帰に向けたハードトレーニング、午前の部！動画はストレッチをしっかりと行うシーンからスタート。続けて両手にウェイトを持つと、片足を後ろのベンチ