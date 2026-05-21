歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子（60）が19日、自身のインスタグラムを更新。35年前の結婚式当日の貴重な写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「懐かしい」白無垢姿の三田寛子を見守る七代目中村芝翫さんなど、35年前の結婚式ショット三田は「私達の35年前の結婚式当日は中村家の親族席は空っぽ 両家みんなが新婦側に来て花嫁の支度を案じながら見守って下さいました」と当時を振り返り、複