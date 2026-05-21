俳優の中谷美紀（50）が21日、都内で行われたevian200周年・新ボトル メディア発表会に登壇。節目を迎えた同ブランドを祝った。【全身ショット】美背中あらわな白のロングドレスで登場した中谷美紀ナチュラルミネラルウォーターブランド「エビアン」は今年で200周年を迎える。イベントでは200周年限定ボトルを披露。エビアン200周年JAPANアンバサダーを務める中谷は、背中がざっくりとあらわになった白のロングドレスで登場し