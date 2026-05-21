TSKさんいん中央テレビ（島根県松江市）が17日、島根県立産業交流会館「くにびきメッセ」にて、同局で放送中のかまいたちの冠番組『かまいたちの掟』の大型イベント「かまいたちの掟 感謝祭 2026（にーまるにーろく）」を開催。全国から7000人のファンが詰めかけ、大盛況を見せた。【画像】山内「ライラック」歌唱中…ド派手な演出同イベントは、同番組の感謝企画として今回で4年連続の開催。有料のステージイベントのほか、会