荷物はしっかり入れたい。でも、大きすぎるリュックは通勤で浮くし、小さすぎると休日には物足りない。ノースフェイス（THE NORTH FACE）の人気リュックは、収納力と街になじむデザインのバランスが魅力だ。今回は「ホットショット」と「ボルダーデイパック」を比較しながら、毎日使いやすいモデルを紹介する。【写真】買うならどっち？ホットショットとボルダーデイパック、定番2アイテムのポイントは■ノースフェイスのリュッ