事件や事故の捜査でドローンを活用しようと、熊本県警と民間企業が協定を結びました。 【写真を見る】事件事故の捜査にドローン投入危険な現場で活躍も熊本県警と民間２社が協定 県警と協定を締結したのは、熊本県合志市のドローン関連会社「アグリテックレイメイ」と、東京が本社でドローンの資格認定を行う「日本無人航空機免許センター」の2社です。 円滑な捜査に期待 これにより、事件