モデルのマギー（34）が19日、自身のインスタグラムを更新。爽やかなニューヘアカラーを披露した。【写真】「美しくカッコいい」気分で雰囲気ガラリ！ファンが絶賛するマギーの近影マギーは「ピンクヘアーが気分！ネイルは短くちゅるん」とつづり、ピンクベージュのような、柔らかい印象のピンクヘアを公開。サングラスに白いトップスを合わせたクールな装いに、ピンクヘアが妖艶な印象をプラスしている。コメント欄には「き