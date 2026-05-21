２１日未明、奈良県五條市と大阪市で住宅火災が相次ぎ、計３人が死亡、１人がけがをしました。 ２１日午前０時ごろ、奈良県五條市で木造住宅が全焼する火事がありました。 警察や消防によりますと、この家には高齢の姉弟３人が住んでいて、このうち、７０代の弟が腕などにやけどを負い病院へ運ばれました。 また、焼け跡から２人が遺体で見つかったということで、警察は７０代と８０代の姉とみて身元の確認を急いでいま